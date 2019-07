Merkel: „Das mit den Sanktionen bringt uns ja auch nichts“

In der Debatte über eine Reform der Flüchtlingspolitik der EU hatte sich Merkel am Freitag gegen Sanktionen für Mitgliedsstaaten ausgesprochen, die bei der Aufnahme von Migranten bremsen. „Das mit den Sanktionen bringt uns ja auch nichts. Immer mit der Keule in der Hand an den Verhandlungstisch zu gehen, hat sich nicht bewährt.“ Man brauche viel mehr in der EU eine gemeinsame Lösung.