Egal in welchen Land Rundfahrt in den vergangenen losging, sei es Belgien, Deutschland oder England, die Begeisterung war bei den Zuschauern extrem hoch. In Düsseldorf säumten 2017 an die 500.000 Fans die Strecke beim „Grand Depart“.

Damit ist die Wertschöpfung für das Land eine hohe. Fans reisen an und alleine der Tour-Tross mit seinen 176 Fahrern und unzähligen Betreuern, die Mitarbeiter der berühmten Werbekarawane, die den Sportlern täglich voraus eilt, sowie zahlreiche Medienvertreter aus TV, Print und Online lassen Hotels und Restaurants voll werden. Nicht zu unterschätzen ist die Folgewirkung: Wie schon nach der WM 2006 kann Salzburg dann auf einen weiteren Radboom hoffen.