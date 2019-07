Großeinsatz der Wiener Polizei am Samstagvormittag: Die Einsatzkräfte wurden wegen eines häuslichen Streits nach Brigittenau gerufen. Ein Mann verschanzte sich daraufhin in der Wohnung. Als die Einsatzkräfte die Wohnung stürmten, fanden sie den 51-Jährigen am Boden liegend vor: mit einem Messer im Bauch.