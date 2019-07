Ein mehr als ungewöhnlicher Vorfall hat sich am Freitag am Airport in Nigeria ereignet. Ein Mann sprang auf den Flügel eines Flugzeugs, das auf der Rollbahn auf die Startfreigabe wartete: Als der Pilot den blinden Passagier bemerkte und die Maschine stoppte, versuchte dieser, in die Kabine zu gelangen. Bei den Fahrgästen im Inneren des Flugzeugs brach Panik aus, weil sie dachten, der Mann könnte ein Terrorist sein.