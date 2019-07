Nachdem der Iran am Freitag in der Straße von Hormus zwei britische Tanker - einer davon durfte nach wenigen Stunden seine Reise wieder fortsetzen - festgesetzt hatte, warnte die Regierung in London am Samstag vor der Durchquerung der dortigen Gewässer. Demnach sollen britische Schiffe die Straße von Hormus „vorläufig“ meiden.