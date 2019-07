Mit der Statistik ist es so eine Sache: Am 1. Mai startete offiziell die Sommersaison. Am 31. Mai stand ein sattes Nächtigungsminus von rund 27 Prozent in der Zwischenbilanz. Doch dieser Wert war kaum aussagekräftig, weil die verlängerten Wochenenden durch die Feiertage heuer fast alle dem Juni zugute kamen. Und nun gleicht dieser aus, was der Mai schuldig blieb. Etwas mehr als 1 Million Gäste (+19,5 %) kamen im Juni, um Abkühlung in den Tiroler Bergen zu suchen. 3,3 Millionen Nächtigungen (+21,9%) wurden verbucht. Vor allem Deutsche nutzten das gute Wetter für eine Tirol-Reise. 60 Prozent aller Gäste kamen aus dem Nachbarland.