Dietmar, 77, Klagenfurt (KTN.), Pensionist: Ex-Chefinspektor & FKK-Fan

Früher war Dietmar Chefinspektor der Tatortgruppe und Lehrer für Kriminalistik. Die Gendarmerie war stets seine große Leidenschaft, und daran ist wohl auch seine Ehe nach 47 Jahren gescheitert. „Meine Frau hat mich verlassen, was ich zuerst überhaupt nicht verstanden habe. Aber sie hatte recht: Wir haben uns über die Jahre komplett auseinandergelebt.“ In der Folge musste Dietmar sein Privatleben selbst in die Hand nehmen, was er mit Bravour gemeistert hat. Nun wünscht sich der sportliche Mann eine neue Partnerin - basierend auf Respekt und Vertrauen - und gerne auch eine Wienerin. „Ich mag es, meinen Horizont zu erweitern. Wir könnten ja die tollen kulturellen Angebote in Wien genießen und die Natur hier bei mir.“ Apropos Natur:Dietmar hat an einem Kärntner See auf einem FKK-Areal einen fixen Wohnwagen stehen. „Es gibt wenig Schöneres, als nackt in den kristallklaren See zu springen!“ Frei von allen Zwängen.