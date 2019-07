„Keine Sensation!“

Sturm muss mit Volldampf in den Tunnel starten - Regionalligist Anif (Sb), den man im Cup 2017 nur mit Müh und Not 2:1 in der Nachspielzeit k. o. geschossen hatte, darf kein Stolperstein sein. „Wir müssen zeigen, dass keine Sensation möglich und gegen uns nichts drin ist“, nimmt El Maestro seine Spieler in die Pflicht. Das Hauptaugenmerk im Umfeld ist auf die Stürmer gerichtet. Mit seinen nominellen Spitzen Eze, Pink und Hosiner ist El Maestro zufrieden, „aber keiner hat eine herausragende große Stärke oder hat sich bis jetzt mit Überzeugung in die Rolle des Einserstürmers gedrängt“, lassen die Worte El Maestros deutlich auf einen Stürmer-Zugang bei den Schwarz-Weißen schließen.