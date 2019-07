Lange Tiertransporte sorgen für heftige Kritik. Eine Anfragebeantwortung an die Grünen zeigt nun, wie viele steirische Rinder in den vergangenen Jahren in Länder außerhalb der EU transportiert wurden. Die Türkei steht unangefochten an der Spitze, die Tiere kommen aber auch in den Nahen Osten und nach Nordafrika.