Am Dienstag stürmte die Cobra ein Serbenlokal in Bergheim und nahm zwei Männer fest. Zuvor hatte sich der Wirt an die Polizei gewandt: Die Serben hätten Geld gefordert und ihn durch das Vorspielen von Gewaltszenen bedroht. Die Bilder wurden nicht gefunden. Die Staatsanwaltschaft prüft nun mögliche Verleumdung.