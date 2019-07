Die Sanierung nach einem Brand an einer Brücke der Südautobahn (A2) bei Steinberg wird noch bis Oktober dauern, teilte die Autobahngesellschaft Asfinag am Mittwoch mit. Der mehrere hundert Meter lange Abschnitt bleibt bis dahin nur eingeschränkt befahrbar: In Fahrtrichtung Wien müssen der Pannenstreifen und der erste Fahrstreifen bis zur Reparatur aus Sicherheitsgründen gesperrt sein.