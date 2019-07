Blutige Messerattacke um Mann am Montag

Erst am Montag hatte ein Streit um einen Mann im Wiener Bezirk Donaustadt blutig geendet. Zwei Frauen - eine 25-Jährige und eine 30-Jährige - waren in einer Wohnung aneinandergeraten. In der Folge zückte die Ältere ein Messer und fügte ihrer Kontrahentin mehrere Stich- und Schnittverletzungen zu.