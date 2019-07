Am Mittwoch will Rockstar Jon Bon Jovi das Wiener Ernst-Happel-Stadion zum Beben bringen. Und eines war schon bei seiner Landung in Wien-Schwechat am Montag klar: Der 57-Jährige kann es offensichtlich kaum erwarten. Freudestrahlend streckte er bühnenreif seine Hände gen Himmel. Nur noch das Anstimmen seines Megahits „It‘s My Life“ hätte die Szene toppen können.