Mit Falschgeld hat eine Frau im deutschen Kaiserslautern versucht, ein Auto zu kaufen. Die 20-Jährige wurde am Freitag noch im Geschäft festgenommen, als sich die 15.000 Euro in bar als Blüten herausstellten, wie die Polizei Pirmasens und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Montag mitteilten.