Rund 230 Kilometer südlich von Manchester erhielten die Piloten eine Anzeige, dass es Probleme mit dem Kabinendruck geben könnte, bestätigte die AUA einen Bericht des „Aviation Herald“. Daraufhin leiteten die Piloten der Embraer E195 - „wie in diesem Fall vorgesehen“ - aus einer Höhe von 34.000 Fuß (rund zehn Kilometern) einen beschleunigten Notsinkflug ein. 15 Minuten später landete die Maschine unbeschadet am Flughafen in Manchester.