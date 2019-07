„Nur dort verurteilt, wo ich mir sicher war“

„Ich habe Sie nur dort verurteilt, wo ich mir sicher war, dass Sie schuldig sind“, hatte Richter Oliver Graf in der Urteilsbegründung erklärt. Lopatka wurde vom Vorwurf, eine seiner Töchter medikamentenabhängig gemacht zu haben, freigesprochen. Ein Schuldspruch erfolgte in Bezug auf den Waffenbesitz und teilweise wegen Quälens. Der Arzt wurde zwar wegen des Quälens seiner vier Kinder schuldig gesprochen, allerdings betraf das in erster Linie die Selbstmorddrohungen.