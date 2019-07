Laut symbolischem Liveticker der Hagelversicherung wurde allein heuer schon die Fläche von 193 (!) Bauernhöfen verbaut. „Die Natur wird auf Restinseln zurückgedrängt. Trotzdem widmen Gemeinden und Städte weiter munter letzte kühlende Oasen in Industriegebiete um“, so Umweltdachverbands-Chef Gerald Pfiffinger. Seine Bedenken: Je mehr Beton und Asphalt, desto heißer wird es in Österreich, und desto mehr noch nicht entdeckte, wichtige Wasserquellen gehen für immer verloren.