„Rund die Hälfte der Menschen, die in St. Margarethen grillen, sind in den Umlandgemeinden zuhause. Was spricht dagegen, nicht auch dort Grillplätze zu installieren?“, will FP-Sicherheitsreferent Michael Raml mit dieser Frage das Umland in die Pflicht nehmen. Doch dort stößt er großteils auf taube Ohren. Keiner denkt daran, sich des Linzer Problems anzunehmen.