150 Meter weit flogen faustgroße Gesteinsbrocken - allerdings in die falsche Richtung! Die letzte von 25 Sprengungen beim Ankerpunkt „Nord“ in Linz-Urfahr ging schief. Die Anrainer in der Berggasse und beim Spatzenbauer wurden bombardiert und mit Staub eingedeckt - nur durch Glück gibt’s keine Verletzten.