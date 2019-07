Ein türkischer Staatsbürger hat auf dem Flug PC 1676 der türkischen Airline Pegasus von Wien-Schwechat nach Ankara am Donnerstagabend einen Herzinfarkt erlitten. Die Maschine mit vielen Österreichern an Bord musste Medienberichten zufolge eine Sicherheitslandung in Bukarest einlegen. Der Mann soll trotz medizinischer Versorgung noch am dortigen Flughafen Otopeni verstorben sein.