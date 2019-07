Sie leben zusammen, obwohl sie sich noch gar nicht lange kennen - die 57-jährige Frau Vondrak hatte ein freies Zimmer in ihrer Wohnung in Wien. Valentin, 31 Jahre alt und Student an der Universität für Bodenkultur, suchte eine leistbare Unterkunft. Dass sie heute eine Wohngemeinschaft (WG) haben, verdanken die beiden der Plattform „Wohnbuddy“. Die Initiative bringt ältere Menschen mit jüngeren zusammen - und beide profitieren davon. Denn vielen Senioren wird ihr Zuhause im Alter zu groß. Für Studenten wiederum ist alleine zu wohnen oft zu teuer. Die jungen Mitbewohner zahlen etwa 250 Euro Miete im Monat, bringen sich durch Aktivitäten in das Leben der Senioren ein - z.B. durch gemeinsame Spaziergänge, Theaterbesuche oder Unterstützung im Haushalt. Rund 300 Menschen konnten bisher zusammengebracht werden - vermittelt wird in Wien und Umgebung. Zuerst gibt es ein Kennenlernen, erst dann wird gemeinsam entschieden, ob man zusammenzieht.