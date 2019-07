Salzburgs Beachvolleyballer surfen weiter auf der Erfolgswelle. Nachdem Paul Pascariuc bei der U21-WM in Thailand für Furore gesorgt hatte und Flo Schnetzer zuletzt beim 2*-World Tour-Turnier in China Zweiter wurde, zeigt nun Laurenz Leitner bei der U22-EM in Antalya auf. Nach drei Siegen zog das rot-weiß-rote Duo als Gruppensieger ins Achtelfinale ein.