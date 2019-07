„Das war ein Verbrechen, Tod durch Ersticken“, hieß es am Donnerstag vonseiten der griechischen Polizei. Lokalen Medien zufolge fanden zwei Gerichtsmediziner Hinweise, dass Nase und Mund der US-Wissenschaftlerin zugehalten worden waren. Ob dies zu ihrem endgültigen Tod in dem verlassenen Höhlensystem nahe der Stadt Chania geführt habe, sei aber unklar. Der mutmaßliche Mord soll nicht in der Höhle, deren Zugang mit einer Holzpalette verdeckt vorgefunden wurde, passiert sein. Die Forscherin dürfte in einem Auto zur Höhle gebracht worden sein. Reifenspuren in der Nähe wiesen darauf hin, hieß es.