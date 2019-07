Schon 73 Einsätze in der Beletage

Von den Stürmern werden Benjamin Lanzinger, Benedikt Wohlfart, Marcel Judth und Benjamin Trink nach Zell am See beordert. Benjamin Lanzinger, Sohn von VSV-Legende Günther Lanzinger, der trotz seiner erst 19 Jahren bereits 73 EBEL-Spiele auf dem Buckel hat, soll in Zell am See viel Verantwortung in den vorderen Reihen übernehmen und so den nächsten Schritt in seiner Karriere setzen. Doch auch Wohlfart, Judth und Trink, drei Stützen aus der letztjährigen U20-Meistermannschaft, wollen sich via Zell am See für höhere Aufgaben empfehlen.