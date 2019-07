Choe In Guk ist seinen bereits vor Jahrzehnten ausgewanderten Eltern gefolgt, wie nordkoreanische Staatsmedien berichten. Demnach landete der 73-Jährige am Samstag in der Hauptstadt Pjöngjang. Er habe sich für ein Leben in Nordkorea entschieden, um die Wünsche seiner Eltern zu erfüllen, sagte Choe in einem am Flughafen aufgenommenen Video. Choes Eltern, der 1989 verstorbene südkoreanische Ex-Außenminister Choe Dok Shin und seine Frau, waren in den 80er-Jahren nach Nordkorea übergesiedelt.