Keine gute Erinnerungen an die Kussszenen aus „Geliebte Aphrodite“ hat auch Helena Bonham Carter. Die Schauspielerin monierte einmal in einem Interview über die Vorgaben, die sie von Woody Allen für diesen Austausch an Intimität bekommen hatte: „Er sagt dir im Vorhinein alles, was er nicht will. Der Austausch von Speichel ist untersagt. Es kann schon etwas abstoßend sein, da er sich überhaupt keine Mühe gibt. Es ist so, als würde man die Berliner Mauer küssen.“