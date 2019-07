Das berichtet die britische BBC: Ein Facebook-Nutzer hatte die Annonce für die Party in einem Waldstück im 2000-Seelen-Dorf Grimston im Bezirk Norfolk eingeblendet bekommen und das Event der Polizei gemeldet. Die Gesetzeshüter rückten am Samstagabend zu der Veranstaltung an, beobachteten das Treiben der 600 Raver bis Sonntagnachmittag - und schlugen dann zu.