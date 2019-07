„Auch wenn man es mit den gesammelten Daten nicht komplett belegen kann, hat der Asteroid wahrscheinlich eine längliche Form und ein auffälliges Bewegungsmuster“, sagt Susanne Pfalzner, Astrophysikerin am Jülich Supercomputing Centre im deutschen Jülich, die an der Studie beteiligt war. „Besonders rätselhaft ist seine Laufbahn durch unser Sonnensystem.“ Es scheint, dass Oumuamua in Richtung dieser Laufbahn beschleunigt - typisch für Kometen. Doch konnten die Astronomen keine der dafür typischen Gasemissionen beobachten.