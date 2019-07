Bereits seit einigen Wochen ist der Mercosur-Pakt - ein Freihandelsabkommen zwischen EU und Südamerika - in aller Munde. In den nächsten Tagen wird der Text der vorläufigen Einigung an die Mitgliedsstaaten zugeleitet, um das Freihandelsabkommen zu ratifizieren. ÖVP-Chef Sebastian Kurz sprach bereits seine Bedenken aus, die Standards bei Umweltschutz, Tierschutz und der Lebensmittelqualität müsse garantiert werden.