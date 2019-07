Blutige Serie zu Jahresbeginn in Österreich

In Österreich hatte zu Jahresbeginn eine beängstigende Gewaltserie gegen Frauen für Schlagzeilen gesorgt. Alleine in Niederösterreich wurden innerhalb weniger Wochen sechs Frauen Opfer eines Tötungsdelikts. Die traurige Bilanz mit dem aktuellen Fall zu Ende März: Elf Gewaltverbrechen mit neun weiblichen und zwei männlichen Opfern - im Durchschnitt war demnach jede Woche in den ersten zwei Monaten eine tödliche Attacke zu beklagen. Die Zahl der Frauenmorde in Österreich ist übrigens so hoch wie seit mindestens zehn Jahren nicht mehr. Im Jahr 2018 wurden in Österreich 73 Morde verübt, 41 Opfer waren weiblich.