Auf Instagram und Facebook präsentieren sich zahlreiche Frauen und Männer in selbstbewusster Pose. Sie sind top gestylt, lächeln in die Kamera und speisen hippes Essen. Social Media ist der perfekte Ort, zu zeigen, wer man ist beziehungsweise wer man sein will. Kaum ist das Foto online gestellt, gibt es bereits die ersten Bestätigungen, dass die Aufnahme auch andere schön finden. Gefällt-mir-Angaben sind zur Belohnung geworden, die auch süchtig machen.