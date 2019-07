Auch Macron will Nachbesserungen

Darüber hat Kurz auch mit der designierten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Berlin gesprochen und bei ihr deponiert: „Ein Abschluss des Freihandelsabkommens kann nur infrage kommen, wenn auch die finanzielle Absicherung der Landwirtschaft sichergestellt ist.“ Darin liegen Kurz und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf einer Linie. Der Präsident hat wissen lassen, dass Frankreich die aktuelle Fassung des Abkommens so nicht ratifizieren würde.