Eine aufgebrochene Geldkassette sowie einen verdächtigen Koffer fand „Krone“-Redakteur Hubert Rauth am Freitag vor der Redaktion in Innsbruck. Die Polizei brachte Licht ins Dunkel: Es handelte sich um Diebesgut! Es stammt wohl von Einbruchsdiebstählen, die Stunden zuvor in der Nähe verübt worden waren.