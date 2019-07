Ein 26-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck war am 5. Juli gegen 3.15 Uhr in einer Firma in Vöcklamarkt mit dem Bedienen einer Absackungsmaschine, mit der Pellets in Plastiksäcke abgefüllt werden, beschäftigt. Dabei verrutschte das Plastik in der Maschine, woraufhin ein Arbeitskollege des 26-Jährigen, ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck, mit der linken Hand hineingriff, um den Plastikschlauch zu begradigen.