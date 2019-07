Die Ansage der politischen Bewegung Soziales Österreich der Zukunft (SÖZ), ein Freibad nur für Frauen in Wien schaffen zu wollen, sorgt weiter für Wirbel. „Erdogan-Lobbyisten wollen offenbar in Österreichs Politik mitmischen. Es darf in Wien keinen Platz für den politischen Islam geben“, attackiert ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer die Bewegung frontal.