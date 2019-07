Für die Kampagne streifte die 20-Jährige ihre Kreationen natürlich gleich selbst über. Fans der Blondine dürfen sich über zwei angesagte Prints in Batikmuster freuen - einmal in Rosa- und einmal in Blautönen. Je nach Lust und Laune kann man dann aus unterschiedlichen Modellen wählen. Knappe Höschen und Triangeloberteile sind in der Kollektion ebenso zu finden wie Highwaist-Höschen und Mini-Tops.