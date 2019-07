Sie war erst 24 Jahre alt. Florijana Ismailis Tod sorgt immer noch für Entsetzen in der Welt des Sports. Die junge Sportlerin war am Wochenende im Comer See in Italien verschwunden, ihr Leichnam wurde am Dienstag gefunden. Ihre Mitspielerinnen vermissen sie - so wie die ganze Fußballwelt.