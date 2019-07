Schon seit längerer Zeit hat ein junges Mädchen aus Niederösterreich gesundheitliche Probleme mit Nasennebenhöhlen-Polypen. Für die recht simple Operation wollten die Eltern nun einen OP-Platz in Wien oder Niederösterreich ergattern - Fehlanzeige! In Lienz in Osttirol bekamen sie einen Termin in zwei Wochen.