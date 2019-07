„Wenn wir Einstimmigkeit erzeugen, senden wir das Signal“

Von der Ausrufung eines Klimanotstandes hielt FPÖ-Redner Joachim Weixlbaumer nichts: „Es braucht eine Vorwärtsstrategie und keine Hysterie“, erklärte er. Auch würde der Begriff suggerieren, so FPÖ-Klubobmann Daniel Allgäuer, dass Vorarlberg bezüglich Klimaschutz noch ganz am Anfang stehen. „Wenn wir Einstimmigkeit erzeugen, senden wir das Signal an die Jugend: ‘Wir haben es verstanden‘“, so der Appell Wallners an die FPÖ, dem Beschluss doch noch zuzustimmen.