„Meine Kleine war beim Wagerl. Sie ist sich sicher, dass es zwei Damen mit Kopftuch waren.“ Videokameras gibt es im Geschäft aber leider keine. Wenig später tauchte die Handtasche aber in einer Mülltonne in Wien auf. Es fehlten jedoch zwei hochwertige Handys und Bargeld in der Höhe von rund 120 Euro. „Ich werde dieses Einkaufszentrum nicht mehr betreten, die Sicherheitsmaßnahmen sind eine Frechheit“, erklärt H. in Rage.