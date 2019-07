Leider bietet Huawei die von uns getestete Version des Matebook 13 mit Core-i7-Prozessor und Geforce-MX150-Grafik nicht in Österreich an. Hierzulande gibt es nur Varianten mit Intels Onboard-Grafik UHD Graphics 620. Für Bild- und Videobearbeitung taugt die nicht so viel wie der Grafikchip von Nvidia, den Huawei dem Matebook 13 in anderen Ländern oder hierzulande dem Matebook X Pro spendiert.