Die deutsche Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete ist in Italien nach Angaben eines Sprechers aus Sicherheitsgründen abgetaucht. „Es gab einige generelle Drohungen gegen Carola“, sagte ein Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Watch am Mittwoch. „Deshalb haben wir sie an einen geheimen Ort gebracht. Über ihre weiteren Reisepläne werden wir uns nicht äußern.“