Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war ein Streit zwischen den beiden Männern am Samstagabend im Park in der Maiselgasse in Wien-Landstraße gegen 22.30 Uhr offenbar eskaliert. Mit einem Ast ging der mutmaßliche Angreifer, laut Polizei ein 35-jähriger Moldawier, auf sein Gegenüber los, schlug offenbar mehrfach auf den Kopf des Kontrahenten ein. Der Mann starb an seinen schweren Kopfverletzungen.