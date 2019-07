Die deutsche Kapitänin des Rettungsschiffes Sea-Watch 3, Carola Rackete, hat die Nacht auf Dienstag unter Hausarrest in einer Privatwohnung im sizilianischen Agrigent verbracht. Noch am Dienstag soll ein Gericht in der Stadt über einen möglichen Haftbefehl entscheiden. Der italienische Innenminister Matteo Salvini will die Kapitänin aus Italien ausweisen und erklärte, er erwarte sich von anderen EU-Ländern „Schweigen und Respekt“. Rackete selbst hat nach Angaben ihres Anwalts in ihrer Vernehmung verteidigt, unerlaubt in einen italienischen Hafen eingefahren zu sein. Die 31-Jährige habe am Montag vor dem Ermittlungsrichter dargestellt, dass die Situation mit den Migranten an Bord „sehr angespannt“ gewesen sei.