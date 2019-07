Der Juni sprengte alle Rekorde. Nicht nur temperaturmäßig: „Der Wasserverbrauch war in Graz so hoch wie noch nie“, sagt der Sprecher der Holding Graz, Gerald Pichler-Zaczek. Und das liege nicht nur am Bevölkerungswachstum: So liege der Tagesverbrauch normalerweise bei 60.000 Kubikmetern, an heißen Tagen - und davon gab es im letzten Monat außergewöhnlich viele - bei 75.000.