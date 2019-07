Wegen eines Vorführungsbefehl der Justizanstalt Salzburg suchte die Polizei am Sonntag eine 28-jährige Deutsche in ihrer Oberndorfer Wohnung auf. Schon beim Betreten stellten die Beamten Dorgen-Geruch fest. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden sie schließlich zachlreiche Suchtmittel in verschiedensten Mengen. Nach Angaben der 28-Jährigen handelt es sich dabei um Methamphetamin, Kokain, Amphetamin, Ketamin, LSD, Cannabis, „Magic Mushrooms“, DMT, MDMA und diverse Medikamente.