Steinmeier hatte im ZDF-„Sommerinterview“ am Sonntag gemeint, dass trotz der Rechtsvorschriften zum Anlaufen eines Schiffes in italienische Häfen erwartet werden dürfe, „dass man mit einem solchen Fall anders umgeht“. Steinmeier zitierte in dem Interview den Spendenaufruf der beiden Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf. Beide sammeln seit Samstag Geld für die Prozesskosten, die auf Kapitänin Carola Rackete zukommen dürften - gemeinsam mit Aktionen in Italien kam bereits über eine Million Euro zusammen. „Wer Menschenleben rettet, kann nicht Verbrecher sein“, sagte auch Steinmeier.