„Wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher.“ Unter diesem Motto haben die beiden deutschen Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Heufer-Umlauf zu Spenden für die in Italien verhaftete Kapitänin Carola Rackete aufgerufen. Zehntausende Menschen sind diesem Aufruf gefolgt. Am Sonntagabend lag die Spendensumme bereits bei mehr als 687.000 Euro. Eine in Italien gestartete Sammelaktion erbrachte bisher Spenden in Höhe von mehr als 410.000 Euro. Der Kapitänin aus Kiel werden unter anderem Beihilfe zur illegalen Einwanderung sowie die Verletzung italienischer Hoheitsgewässer vorgeworfen. Sie soll am Montag von den ermittelnden Staatsanwälten befragt werden. Ihr drohen bis zu 15 Jahren Haft.