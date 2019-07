„Wer Menschenleben rettet, ist kein Verbrecher!“ - Unter diesem Titel rufen Satiriker Jan Böhmermann und TV-Moderator Klaas Heufer-Umlauf zu Spenden für die Seenotretter der deutschen Hilfsorganisation Sea Watch und ihre am Samstag in Italien festgenommene Kapitänin Carola Rackete auf. In einem gut fünfminütigen, in der Nacht auf Sonntag auf YouTube geposteten Video (siehe oben) zeigen sie sich erschüttert von den Geschehnissen auf der italienischen Insel Lampedusa. Bis Sonntagvormittag waren bereits mehr als 300.000 Euro an Spenden eingegangen.