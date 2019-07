Obwohl ein italienisches Dekret es privaten Rettungsschiffen untersagt, in italienische Hoheitsgewässer einzufahren, steuerte die Kapitätin Carola Rackete mit 40 Migranten an Bord am vergangenen Freitag in den Hafen von Lampedusa. Zu der mittlerweile verhafteten Sea-Watch Kapitänin haben uns einige Kommentare erreicht.